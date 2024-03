Tübingen: Frau in Linienbus bei Notbremsung schwer verletzt

1 Die 36 Jahre alte Frau kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein Linienbus muss am Freitagabend in Tübingen eine Vollbremsung machen, um keinen Unfall zu bauen, eine 36-Jährige Insassin fällt – und verletzt sich schwer. Die Einzelheiten.











Eine Frau ist in einem Linienbus in Tübingen bei einer Notbremsung schwer am Kopf verletzt worden. Die 36-Jährige kam in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 57-jährige Busfahrer hatte stark gebremst, um nicht mit einem Auto zusammenzustoßen.

Der Autofahrer wollte den Angaben zufolge über einen Radschutzstreifen auf einen Parkplatz fahren. Doch den dort fahrenden Omnibus, für den der Streifen freigegeben war, habe der 27-Jährige übersehen, hieß es weiter. Durch das starke Bremsen am Freitagabend kam die Frau im Bus zu Fall. An den Fahrzeugen entstand kein Schaden.