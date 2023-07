1 Die Haupttribüne des Reutlinger Kreuzeiche-Stadions bietet gut 5000 Fans Platz. Foto: imago/Ulmer

Genau 13 400 Plätze werden zur Verfügung stehen, wenn der VfB Stuttgart am 12. August in der ersten Runde des DFB-Pokals in Reutlingen auf die TSG Balingen trifft. Es braucht nicht viel Fantasie, um einen großen Andrang auf die Tickets und ein volles Haus zu prognostizieren. Wie aber kommt man an die Eintrittskarten? Der VfB hat nun auf seiner Homepage bekannt gegeben, wie der Verkauf des Stuttgarter Gästekontingents abläuft.

Am kommenden Donnerstag (13. Juli) können VfB-Mitglieder ab 10 Uhr Karten für das Spiel erwerben. Zur Verfügung stehen ausschließlich Stehplätze in Block 3 auf der Gegengeraden, der Preis liegt bei 15 Euro (ermäßigt 12 Euro, Kind 8 Euro). Jedes Mitglied kann maximal zwei Tickets bestellen. Der Verkauf erfolgt ausschließlich online über den Ticketshop der TSG Balingen, ein Link dazu wird auch auf der VfB-Homepage veröffentlicht.

Die Balinger haben noch nicht bekannt gegeben, wie die Vergabe der restlichen Tickets für das Pokalspiel ablaufen wird. Der Verkauf dürfte aber auch hier in der kommenden Woche starten.