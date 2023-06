1 In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der VfB Stuttgart auf den Regionalligisten TSG Balingen. Foto: imago/Jan Huebner

Die TSG Balingen hat sich entschieden: Die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart im August wird nicht in der heimischen Arena ausgetragen.















Link kopiert

Die Telefone liefen heiß in den vergangenen Tagen. Intensiv haben die Verantwortlichen der TSG Balingen geprüft, welcher Austragungsort denn der beste ist für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart. Jetzt steht fest: Die Partie steigt nicht in Balingen – sondern im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion, das sowohl von Balingen als auch von Bad Cannstatt rund 45 Kilometer entfernt ist.

„Klar, wir haben uns von Anfang an bemüht, in Balingen zu spielen“, sagt der TSG-Vorsitzende Eugen Straubinger, „ das größte Spiel der Vereinsgeschichte wollten wir in der eigenen Stadt, vor allem im eigenen Stadion spielen.“ Letztlich aber stellten die Auflagen eine zu hohe Hürde dar – etwa mit Blick auf das Parkplatz- und Sicherheitskonzept oder die vorgegebenen Positionen für TV-Kameras, die aus manchen Zuschauerbereichen die Sicht auf das Spielfeld eingeschränkt hätten.

13 400 Plätze stehen in Reutlingen zur Verfügung

Von der Stadt Reutlingen hat die TSG die Freigabe für eine Auslastung mit 13 400 Plätzen erhalten, darunter gut 5000 Sitzplätze auf der Haupttribüne. Zum Vergleich: In Balingen wären nur 600 Sitzplätze zur Verfügung gestanden. „Die geografische Nähe zu Balingen und zu Stuttgart, das Fassungsvermögen des Reutlinger Stadions sowie natürlich die Rahmenbedingungen vor Ort haben zu dieser Entscheidung geführt“, sagt der Balinger Geschäftsführer Jonathan Annel.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Transfermarkt Darian Males auf dem VfB-Zettel? Der Transferticker unserer Redaktion bildet alle Entwicklungen, News und Gerüchte auf dem Transfermarkt rund um den VfB Stuttgart ab.

An die Pokal-Umgebung kann sich der VfB schon mal im Vorfeld gewöhnen, wenn er am 15. Juli um 15 Uhr zu einem Testspiel beim Oberligisten SSV Reutlingen antritt. Das Stadion an der Kreuzeiche wurde in seiner jetzigen Form im Jahr 2002 fertiggestellt, als der SSV noch in der Zweiten Bundesliga spielte. Die Partie im DFB-Pokal wird zwischen dem 11. und 14. August stattfinden und live vom Bezahlsender Sky übertragen. Die genaue Terminierung durch den DFB soll an diesem Mittwoch erfolgen – als Wunsch haben die Balinger Samstag, den 12. August, angegeben.