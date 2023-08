17 Am Samstag wird im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion kein Platz mehr frei sein, wenn der VfB gegen die TSG Balingen spielt. In unserer Bildergalerie blicken wir zurück, wie es für die Stuttgarter zuletzt in der ersten Pokalrunde lief. Foto: imago/Eibner

13 400 Fußball-Fans werden am Samstag in Reutlingen erwartet, wo der VfB Stuttgart auf die TSG Balingen trifft. Was rund um die Partie zu beachten ist.















An der Reutlinger Kreuzeiche wird am Samstag so viel los sein wie schon lange nicht mehr. Die TSG Balingen und der VfB Stuttgart treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals ab 13 Uhr aufeinander – und das Stadion ist mit 13 400 Fans ausverkauft, es wird vor Ort keine Karten mehr geben.

Aufgrund der begrenzten Parkplatz-Kapazitäten empfiehlt die TSG, frühzeitig und nach Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Wegen Bauarbeiten kommt es aber zu Einschränkungen. Wer ab Bad Cannstatt, Esslingen, Plochingen oder Wendlingen mit dem Zug zum Spiel kommt, muss in Nürtingen auf Busse umsteigen. Es verkehren sowohl reguläre Linien zum Reutlinger Hauptbahnhof als auch Sonderbusse direkt zum Stadion, ein Koordinator vor Ort weist die Fans ein.

Stadionöffnung 90 Minuten vor Anpfiff

Alternativ fahren vom Arnulf-Klett-Platz gegenüber des Stuttgarter Hauptbahnhofs Busse ans Reutlinger Stadion und nach dem Spiel wieder zurück, zu erkennen sind sie am Fußball-Symbol. Wer mit dem Rad anreist: Fahrradständer befinden sich gegenüber des Kassenhäuschens am Eingang zur Haupttribüne.

Das Stadion öffnet um 11.30 Uhr, eineinhalb Stunden vor Anpfiff. Es gibt vier Stehplatz-Blöcke mit jeweils einem separaten Zugang – hinter den Toren (II und V) und auf der Gegengerade (III und IV). Erlaubt zur Mitnahme sind Taschen bis zu einer Größe von DIN A4 sowie Tetra-Packs bis 0,25 Liter und Nahrungsmittel wie Obst in kleinen Verzehrmengen. Im Stadion kann nur bar bezahlt werden. Im Verlauf des Nachmittags sind Regenschauer möglich, überdacht in Reutlingen sind lediglich die Sitzplätze auf der Haupttribüne.