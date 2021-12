1 Der erste Schnee an der Pfulb. Foto: Ines Rudel

Der vergangene November war zu kalt und sehr trüb. Und er setzt die Folge der zu trockenen Monate in diesem Herbst fort.















Link kopiert

Kreis Esslingen - Jetzt ist es also amtlich: „Der November war sehr trüb“, teilt Andreas Pfaffenzeller vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mit. Was jeder und jede längst gespürt hat, bestätigt der monatliche DWD-Wetterrückblick: Dieser Herbstmonat hat seinem „Grau in Grau“-Image mal wieder alle Ehre gemacht und sich dabei nahtlos in die November der Vorjahre eingereiht.