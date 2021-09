True Crime – Geiselnahme 1994 in Stuttgart

5 Dramatische Suchaktion 1994 in Stuttgart: Über viele Stunden wissen die Beamten nicht, wo ihre Kollegen stecken. Foto: factum Weise/Michael Schulz

Es war einer der spektakulärsten Kriminalfälle im Land: Zwei entflohene Ausbrecher nehmen 1994 zwei Stuttgarter Polizeibeamte als Geiseln, einer der Entführer ist als brutaler Mörder bekannt. Das 42-stündige Drama hält an Allerheiligen die Republik in Atem.















Link kopiert

Stuttgart - Plötzlich klickt eine Schusswaffe an der Schläfe. Eben noch hat der Polizist auf Französisch nach dem Passport und nach dem Führerschein gefragt. Und jetzt ist der Lauf einer Pistole auf seinen Kopf gerichtet. Das ist kein Halloween-Spaß. Es geht um Leben und Tod. Eigentlich ist der Polizeibeamte Jens B. mit seiner Streifenkollegin Silvia S. auf der Suche nach Autoknackern. Doch dann geraten sie an Verbrecher von einem ganz anderem Kaliber. Allerheiligen 1994: Tage, an dem sich das tödliche Geiseldrama von Gladbeckin Stuttgart zu wiederholen droht – und die Republik den Atem anhält.