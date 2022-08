1 Paul Clauss und sein Vater Christof sind zufrieden, wie sich der Ertrag der noch jungen Pflanzen entwickelt. Foto: /Caroline Holowiecki

Seit 2019 wird – auch aufgrund des Klimawandels – auf der Fläche der Domäne Weil Biowein der Sorten Riesling, Muskattrollinger und Spätburgunder angebaut. In den kommenden Wochen wird der 2021er-Jahrgang abgefüllt.















Die sind noch fest“, sagt Paul Clauss beim Griff an die grünen, prallen Trauben. Wachsamen Auges geht er durch seinen Weinberg. Hier und da haben ein paar Trauben Hagelschäden davongetragen, insgesamt hält sich das aber deutlich in Grenzen. In Summe ist der 23-Jährige mit seinen Rieslingreben zufrieden. Sowohl das jüngste Unwetter als auch die anhaltend heißen Tage haben dem Wein wenig anhaben können. Er kann in Ruhe weiter reifen. „Das kommt noch“, sagt er.