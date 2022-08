7 Niedrigwasser am Bodensee: Am Untersee ist das Ufer ausgetrocknet, viele Boote liegen auf dem Trockenen. Foto: imago//Andreas Haas

Die Pegelstände am Bodensee sind so niedrig wie selten. Und dann sind da noch die Algen. „Der See hat sich komplett verändert“, sagt ein Bootsbesitzer. Was steckt dahinter – und ist die Situation tatsächlich so außergewöhnlich?















Fast könnte man meinen, es wäre Ebbe am Bodensee. Wo vor einiger Zeit noch Boote am Ufer im Wasser lagen, herrscht am Untersee nun Trockenheit und Boote liegen auf Grund. „Der See hat sich komplett verändert“, sagt einer, dessen Segelboot in Radolfzell im Hafen liegt. Wegen des Niedrigwassers ist das Wasser von den Ufern zurückgetreten. Wer zuletzt an den heißen Tagen baden wollte, musste oft weite Wege über glitschige Steine in Kauf nehmen, um auch nur bis zum Bauchnabel ins Wasser zu kommen. „Das gleicht teilweise fast einer Wattwanderung“, sagt der Bootsbesitzer.