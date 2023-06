Unfall in Echterdingen Zehnjähriger Junge nach Zusammenstoß mit Auto in Klinik

In Echterdingen ist am Samstag ein Zehnjähriger unvermittelt mit seinem Fahrrad auf die Straße gefahren. Ein Autofahrer konnte dort nicht mehr ausweichen und erfasste das Kind. Der Rettungsdienst brachte den Jungen verletzt in ein Krankenhaus.