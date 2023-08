1 Im Esslinger Hochbehälter Katharinenlinde wird Trinkwasser gespeichert und von dort an die Haushalte verteilt. Foto: Roberto Bulgrin

Angesichts von Hitze und Trockenheit wird vielerorts über Wasserknappheit diskutiert. In vielen Kommunen im Kreis Esslingen steht das Thema jedoch nicht weit oben auf der Agenda – dabei wäre das laut der Landeswasserversorgung dringend notwendig.















Wasser wird immer mehr zum kostbaren Gut. Angesichts von Hitzewellen und Dürreperioden kämpft man in manchen Regionen Deutschlands bereits mit Wasserknappheit. Im Kreis Esslingen ist Wassermangel aber für viele Kommunen noch kein großes Thema – dabei wäre das laut der Landeswasserversorgung dringend notwendig. Unterdessen liegt der durchschnittliche Preis für einen Kubikmeter Trinkwasser im Landkreis über dem Durchschnitt in Baden-Württemberg – vor allem in den größeren Städten ist das Wasser hier oft teurer als im Landesmittel. Ein Überblick.