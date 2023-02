1 Die Distanz wächst: Der VfB wird künftig von Mercedes weit weniger Geld erhalten als bisher. Foto: Adobe Stock/Riad Seif/jarma Montage: STZN/Alexander Keppler

Noch ist nichts kommuniziert, aber der VfB Stuttgart stellt sich auf ein deutlich reduziertes Engagement des Sponsors ein – dabei gibt es zwei Szenarien.















Mit einem Textilunternehmen ging es los, vor 47 Jahren. Der Schriftzug Frottesana stand als Erstes auf der Brust der Spieler des VfB Stuttgart – und heute genießen diese Trikots unter den Anhängern Kultstatus. Sie erinnern nicht nur an alte, sondern ebenso an gute Zeiten, als die VfB-Fußballer nach dem Abstieg dann in der Saison 1976/1977 zurück in die Bundesliga stürmten und sich auch dort mit ihrem Offensivstil lange nicht bremsen ließen.