Stromausfall in Freizeitpark – auch Kinder hängen in Fahrgeschäften fest

Traumland in Sonnenbühl

1 Besucher hingen teils hoch oben fest. Foto: STZN/privat

Im Freizeitpark Traumland auf der Schwäbischen Alb kommt es am Freitag zu einem Stromausfall. Auch Kinder müssen aus Fahrgeschäften befreit werden. Inzwischen haben sich auch die Parkbetreiber geäußert.















Für viele eine Horrorvorstellung, im Freizeitpark Traumland auf der Bärenhöhle in Sonnenbühl auf der Schwäbischen Alb ist sie Wirklichkeit geworden: Während man in einem Fahrgeschäft sitzt, fällt plötzlich der Strom aus. So geschehen frühen Freitagabend, als die meisten Fahrgeschäfte auf einmal stillstanden. Auch Kinder hingen fest – eins etwa auf einem mehrere Meter hohen Kran.

„Heute kam es bedauerlicherweise zu einem unvorhergesehenen Stromausfall in unserem Freizeitpark“, schreiben die Parkbetreiber auf Facebook und entschuldigen sich für die Unannehmlichkeiten. Die Ursache habe an an einer Zuleitung außerhalb des Freizeitparks gelegen und dazu geführt, dass einige Fahrgeschäfte vorübergehend zum Stillstand kamen.

„Gegen 17 Uhr trat der Stromausfall auf und zwang einige unserer Gäste dazu, für kurze Zeit in den Attraktionen festzusitzen“, bestätigt der Park Beobachtungen von Besuchern. Auch das Riesenrad war betroffen. „Dank des schnellen Handelns unseres Parkpersonals konnten alle Mitfahrenden innerhalb von nur 15 Minuten sicher befreit werden.“

Keine Rückerstattung des Eintritts

Besonders herausfordernd sei die Situation beim Kran am Baustellenspielplatz gewesen: Durch den Stromausfall sei es zu einer Blockade gekommen, die ein schnelles Evakuieren der Gäste unmöglich gemacht habe. Schließlich musste die Feuerwehr anrücken und alle vier Fahrgäste aus sieben Metern Höhe zurück auf den Boden bringen.

Auch wenn nicht bekannt ist, dass jemand darüber hinaus zu Schaden kam, berichten Parkbesucher von einem faden Beigeschmack: Fragen nach Rückerstattungen seien mit dem Verweis auf die AGBs zurückgewiesen worden.

Das Traumland ist ein kleinerer Freizeitpark, der sich besonders an ganz junge Besucher richtet. Zu den Attraktionen zählen ein Wurm-Express, eine Wasserbahn, besagtes Riesenrad und mehrere Spielplätze.