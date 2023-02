Die Täter knacken Spielautomaten Einbruchsserien in Stuttgarts Gaststätten?

Unbekannte schlugen in den vergangenen Tagen fünfmal in Untertürkheim zu. Auch bei Taten in Freiberg, Zuffenhausen und in Bad Cannstatt könnte ein Zusammenhang bestehen. Die Polizei intensiviert die Ermittlungen.