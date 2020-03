1 Ebershaldenfriedhof Esslingen: Florist Knut Mergenthaler stellt Blumen für Trauerfeier im Freien auf. Foto: Roberto Bulgrin

Selbst das Trauern ist anders geworden. Maximal zehn Personen dürfen an Trauerfeiern teilnehmen. Die Bestatter sind außerdem für den Umgang mit Toten geschult worden, die an Corona starben.

Kreis Esslingen - In kleinem Familienkreis Abschied nehmen und Abstand halten, diese Regel gilt seit Freitag auf den Friedhöfen im Land. Gleichzeitig bereiten sich die Bestattungsunternehmen darauf vor, dass sie in absehbarer Zeit Menschen beerdigen müssen, die an Covid19 erkrankt waren. Manche Friedhofsmitarbeiter, so erzählt ein Pfarrer, waren erheblich verunsichert, ob sie dafür ausgerüstet sind und genügend und die richtigen Desinfektionsmittel haben. Am Mittwoch stufte die Landesregierung die Bestattungsbetriebe dann als „systemrelevante Einrichtungen“ ein, wodurch die Belieferung mit Desinfektionsmitteln gesichert sein dürfte.