Cem Özdemir und Co. verneigen sich vor „Gorbi“

12 Hans-Dietrich Genscher, Michail Gorbatschow und Klaus Wowereit. Weitere Bilder aus dem Leben des letzten Sowjet-Präsidenten gibt es in unserer Fotostrecke. Foto: dpa/Rainer Jensen

Der russische Friedensnobelpreisträger Gorbatschow ermöglichte die deutsche Einheit. In seiner Heimat war der frühere Sowjetpräsident aber umstritten. Nun ist der Mann, der auch die atomare Abrüstung auf den Weg brachte, gestorben.















Link kopiert

Mehrere Bundespolitiker haben den russischen Friedensnobelpreisträger und ehemaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow kurz nach Bekanntwerden seines Todes gewürdigt. Ohne Gorbatschow „wären die friedlichen Revolutionen in den Ländern des Ostblocks, bei uns, so nicht denkbar gewesen“, schrieb die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) am Dienstagabend auf Twitter. „Seine Worte haben uns, haben mich, ermutigt, stark gemacht.“

Deutschland habe Gorbatschow viel zu verdanken, schrieb Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) ebenfalls auf Twitter. „Er leitete das Ende des kalten Krieges ein, ermöglichte Deutschlands Wiedervereinigung und schenkte seinem Land ein demokratisches Momentum. Ein mutiger Überzeugungstäter, dessen Stimme fehlen wird.“

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) äußerte sich ähnlich und fügte hinzu: „Sein Tod bedrückt. In dieser Zeit noch mehr. Danke & #RIP“.

Grünen-Politiker Jürgen Trittin twitterte:

„Ich verneige mich vor einem großen Politiker des Friedens Michael #Gorbatschow RIP“. Gorbatschow starb am Dienstagabend im Alter von 91 Jahren in Moskau.