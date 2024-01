Traube-Tonbach-Patron: Heiner Finkbeiner wird 75 – Der Bilderbuch-Gastgeber

1 Heiner Finkbeiner ist nicht ganz unschuldig daran, dass Baiersbronn heute so viele Restaurants hat, die mit Michelin-Sternen ausgezeichnet sind. Foto: Traube Tonbach

Heiner Finkbeiner ist der Mann, der die Hochküche in den Schwarzwald brachte. Am 2. Januar feiert der Grandseigneur der Traube Tonbach seinen 75. Geburtstag.











Man muss sich einen Besuch in der Schwarzwaldstube vorstellen wie einen Ausflug in ein sehr gutes Theater ohne die steife Atmosphäre, die früher auf solch einer Bühne herrschte. Jeder spielt seine Rolle perfekt: Nina Mihilli als Gastgeberin des Jahres, zusammen mit ihrem Team: Wünsche erahnend, bevor der Gast sie selbst kennt, auf leisen Sohlen, alle in Adidas Stan Smith gewandet, immer in Bewegung. Die Weinempfehlungen kommen von Sommelier Stéphane Gass in seinem unverwechselbaren Deutsch mit hauchzartem elsässischem Einschlag. Dann gibt es natürlich den Küchenchef Torsten Michel, der kulinarische Regisseur, der vom Gott der Gourmets mit einem Talent gesegnet wurde, das kaum zu beschreiben ist.