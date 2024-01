Training in Esslingen: Aikido gleicht eher einem Tanz als einem Kampf

1 Beim Aikido-Training wird der traditionelle Hosenrock „hakama“ mit sieben Falten getragen. Foto: Roberto Bulgrin

In der Pliensauvorstadt in Esslingen wird regelmäßig Aikido trainiert. Bei dieser japanischen Kampfkunst steht die mentale Stabilität im Fokus. Die perfekte Sportart für einen achtsameren Alltag?











Mucksmäuschenstill ist es im Dojo in der Pliensauvorstadt in Esslingen. Warmes, rotschimmerndes Licht erhellt den Raum. Eine kleine Gruppe Männer und Frauen kniet auf den orangefarbenen Matten. Dann stehen sie auf und verbeugen sich vor einem kleinen Foto in goldenem Rahmen, das in der Mitte des Raumes hängt.