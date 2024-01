Training des VfB Stuttgart: Wochenstart mit Afrika-Rückkehrer

7 Der VfB Stuttgart ist in die Trainingswoche gestartet, mit dabei war Martin Franz. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart ist nach kurzer Pause wieder in den Trainingsbetrieb gestartet. Mit dabei waren einige Fans – und ein erster Afrika-Rückkehrer.











Um keine allzu großen falschen Hoffnungen zu schüren – natürlich sind weder Serhou Guirassy noch Silas Katompa bereits von ihrem Einsatz beim Afrika-Cup zurück. Schließlich spielen Guinea (mit Guirassy) und DR Kongo (mit Katompa) erst am kommenden Freitagabend (21 Uhr, Sport Digital/Dazn) im Viertelfinale gegeneinander. Aber Martin Franz, der zuletzt als persönlicher Reha-Trainer für Guirassy nach Afrika geflogen war, ist wieder ist wieder in Stuttgart und Teil des Trainerteams, das an diesem Dienstagvormittag 26 Spieler (darunter vier Torhüter) um sich versammelte, um nach einer kurzen Pause wieder in den Trainingsbetrieb und damit die Vorbereitung auf das Landesduell an diesem Samstag beim SC Freiburg (15.30 Uhr, Liveticker) zu starten.

Mit dabei war auch Lilian Egloff, der nach wochenlangem Individualtraining wieder voll einsteigen und bis auf die zweikampfintensive Spielform zum Schluss das komplette Programm absolvieren konnte. Insgesamt war die Einheit recht kurz, nur eine starke Stunde zeigten sich die Akteure auf dem Platz, ehe sie für die anwesenden Fans noch Autogramme schrieben.