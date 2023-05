1 Nico Koch kommt als Führender der Meisterschaft in der Open-Wertung. Foto: /Winfried Kastler

Beim Motocross Ende Juni in Aichwald sind fünf Klassen am Start – wieder mit schnelle Frauen und erneut auch mit Lokalmatador Max Nagl.















Link kopiert

Für die 61. Auflage des Motocross in Aichwald am letzten Juniwochenende haben sich die Verantwortlichen für ein Programm getreu dem Motto „Weniger ist mehr“ entschieden. Um den zahlreichen Helfern direkt an der Rennstrecke etwas mehr Pausen zu gönnen, wird in diesem Jahr in fünf anstatt in sechs Rennklassen um den Siegerpokal gekämpft. An sportlicher Qualität wird es nicht fehlen: Identisch zum Vorjahr geht es in der DM Open, der Junioren-DM 250 Kubikzentimeter und der Jugend-DM 125 Kubikzentimeter um Meisterschaftspunkte.