1 Michael Scharmann, Andreas Jarolim, das bienenfreundliche Remstal-Maskottchen Remsi und Werner Bader (von links) eröffnen den „Wanderweg für alle“. Foto: Roberto Bulgrin

Die Gemeinde Aichwald hat im Verbund mit dem Verein Remstal Tourismus einen neuen Rundweg konzipiert. Das Besondere: Er ist auch für Menschen im Rollstuhl geeignet.















Aichwald - Die Temperaturen liegen nahe dem Gefrierpunkt an diesem zeitweise sehr grauen Dezembermorgen zwischen Aichschieß und Schanbach. Dennoch ist es kein schlechter Zeitpunkt für die Eröffnung eines Rundwanderweges, da sind sich die Anwesenden auf dem Wanderparkplatz in den Horben sicher: Gewandert werde immer. Der Schurwald sei ein wichtiges Naherholungsziel für Städter aus dem Raum Stuttgart und Esslingen. Und in Aichwald ist die Strecke dezidiert auch für Menschen mit Gehbehinderung oder im Rollstuhl geeignet: Am Freitag haben die Gemeinde und der Verein Remstal Tourismus einen neu konzipierten barrierearmen Rundweg eröffnet.