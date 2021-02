1 Private Übernachtungen sind wegen der Pandemie nicht erlaubt. Und Geschäftsreisen gibt es nur wenige. Foto:

In der gesamten Region Stuttgart ist die Zahl der Übernachtungen 2020 wegen der Coronakrise deutlich zurückgegangen. Weil vor allem Geschäftsreisende ausblieben, ist der Kreis Esslingen besonders betroffen.

Kreis Esslingen - In vielen Bereichen hat die Pandemie riesige Löcher in die Kassen gerissen. Doch kaum eine Branche ist so stark betroffen wie Hotels und Beherbergungsbetriebe. Das lässt sich auch an den Tourismus-Zahlen für die Region Stuttgart ablesen. Von 9,27 auf 4,22 Millionen ist im vorigen Jahr die Zahl der Übernachtungen gesunken. Das entspricht dem Niveau von 1996. Der Landkreis Esslingen schneidet in der Bilanz besonders schlecht ab. Dort gingen die Übernachtungen von 1,58 Millionen auf 680 000 zurück, was einem Minus von 57 Prozent entspricht. Hauptursache dafür ist der coronabedingte Stillstand auf der Landesmesse, der viel weniger Geschäftsreisen zur Folge hatte.