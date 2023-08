1 Einsatz an der Türlenstraße: Die Polizei findet eine tote Frau in einer Wohnung. Foto: dpa/Jason Tschepljakow

In einem Wohnheim wird am Mittwochabend nach Hinweisen aus der Nachbarschaft eine Frau tot aufgefunden. Was ist über das Opfer bekannt?















Bei einer Frau, die am Mittwoch tot in einer Wohnung an der Türlenstraße gefunden wurde, geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Der Verdacht ergebe sich aufgrund der Spuren am Fundort, sagt eine Polizeisprecherin. Sehr viel mehr ist aktuell noch nicht zu erfahren.

Die Polizei kennt die Identität der Toten

Die Identität der Frau ist offenbar geklärt: Sie war 32 Jahre alt. Sie lebte vermutlich in einem Wohnheim des Klinikums Stuttgart.

Die Polizei hatte die Wohnung aufgrund von Hinweisen geöffnet und die tote 32-Jährige gefunden. Das geschah am Mittwoch gegen 17 Uhr.

Die Polizei hält sich noch sehr bedeckt, was wohl auch daran liegt, dass noch nicht einmal der Zeitpunkt der Tat klar ist. Das geht aus dem Zeugenaufruf hervor, den die Polizei am Donnerstagvormittag veröffentlichte. Sie bat darum, Wahrnehmungen aus den vergangenen Tagen zu melden. Das deutet darauf hin, dass die Frau schon mehrere Tage tot in der Wohnung gelegen haben könnte.