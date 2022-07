1 In diesem Parkhaus wurde die 32-Jährige gefunden. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Nach dem Tod einer Frau, die in einem Parkhaus gefunden wurde, steht der Ehemann unter dringendem Tatverdacht. Nach ihm wird auch im Ausland gesucht.















Im Fall der getöteten Frau, die am Montag in Bad Cannstatt gefunden wurde, ist ein internationaler Haftbefehl gegen den tatverdächtigen Ehemann erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei gehen davon aus, dass er auf dem Weg in die Türkei sein könnte, um sich abzusetzen.

Die Frau wurde am Montagmorgen vermisst gemeldet. Wenige Stunden später wurde sie tot in einem Auto liegend in einem Parkhaus an der Alten Untertürkheimer Straße entdeckt. Die Frau war 32 Jahre alt und lebte laut der Polizei seit einiger Zeit getrennt von ihrem 36 Jahre alten Ehemann. Sie haben gemeinsam mehrere Kinder.

Am Sonntag sollen sich die Frau und der Mann zu einem Gespräch über das Sorgerecht für die Kinder getroffen haben. Weil die Frau nicht zurückkam, schlugen Angehörige am Montagmorgen Alarm. Die Tote wurde am Mittwoch obduziert. Auskunft zur Todesursache geben die Behörden aber noch nicht. Die Frau hatte einen niederländischen Pass, der Mann einen deutschen. Beide haben türkische Wurzeln. Deswegen vermuten die Ermittelnden, dass der Mann in die Türkei unterwegs sein könnte.