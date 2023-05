Toilette an der Esslinger Burg

1 Vorerst nur bis September sind die Toiletten im Burginnenhof geöffnet. Foto: Roberto Bulgrin

Wer mal muss, muss in die Büsche: Diese Zeiten sind an der Esslinger Burg vorerst vorbei. Über die Sommermonate öffnet die Stadt tagsüber die WC-Anlage, die seit Jahren meisten verschlossen blieb. Unterdessen wird über eine Dauerlösung nachgedacht.















Die Burg gehört zu den Esslinger Wahrzeichen und darf bei einer Stadtbesichtigung eigentlich nicht fehlen. Ausgerechnet an dieser exponierten Stelle gab es seit längerer Zeit keine öffentliche Toilette mehr. Nicht nur Touristen brachte das regelmäßig in Bedrängnis, denen oft nichts anderes übrig blieb, als sich in die Büsche zu schlagen. Auch viele Einheimische waren empört über diese Situation.