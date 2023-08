Tötungsdelikt und Brandstiftung in Marbach

1 Der Ehemann der 28-Jährigen, die am Sonntag bei dem Feuer ums Leben kam, soll Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr sein (Symbolbild). Foto: IMAGO/Jürgen Held

Eine Feuerwehrfrau stirbt bei einem Kellerbrand in Marbach. Ihr Ehemann wird verdächtigt, ihren Tod verursacht zu haben. Der 28-Jährige ist ebenfalls bei der Feuerwehr.















Im Fall um eine bei einem Kellerbrand im Landkreis Ludwigsburg gestorbene Frau hat die Polizei weitere Details zum Tatverdächtigen veröffentlicht. Der Ehemann der 28-Jährigen, die am Sonntag bei dem Feuer ums Leben kam, soll Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr sein, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der ebenfalls 28-Jährige sitzt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes und der Brandstiftung in Untersuchungshaft. Den Angaben zufolge war die Leiche der Frau bei den Löscharbeiten im Keller eines Mehrfamilienhauses in Marbach am Neckar entdeckt worden.

Von den weiteren rund 40 Bewohnern des Hauses wurde niemand verletzt. Der Tatverdächtige habe sich bislang nicht zum Tatvorwurf geäußert, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.