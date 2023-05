1 Die Bundespolizei nahm den Mann fest (Symbolbild). Foto: dpa/Marcus Brandt

Am Flughafen Frankfurt nimmt die Bundespolizei nach einem Tötungsdelikt in Stuttgart 2022 den mutmaßlichen Mörder in Empfang. Worum geht es?















Nach einem Tötungsdelikt in Stuttgart 2022 hat die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen einen der mutmaßlichen Mörder in Empfang genommen. Der Mann sei durch die französische Justiz ausgeliefert worden und am Donnerstag mit einem Flugzeug aus Paris gelandet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 21-jährige Portugiese soll im April 2022 im Zusammenhang mit Drogengeschäften gemeinsam mit Komplizen einen Mann getötet haben.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ließ aus diesem Grund mit internationalem Haftbefehl nach dem Mann suchen. Der Verdächtige sei dann in Frankreich gefasst worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die deutschen Beamten hätten den Mann am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.