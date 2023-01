Tödliches Unglück in Schopfheim

1 In Schopfheim ereignete sich ein tödlicher Unfall bei Baumfällarbeiten. Foto: dpa/Friso Gentsch

Tödlicher Unfall in Schopfheim: Ein 64-Jähriger kam unter einen umstürzenden Baum. Er starb am Dienstag noch am Unfallort.















Ein Mann ist beim Baumfällen in Schopfheim (Kreis Lörrach) tödlich verunglückt.

Der 64-Jährige kam unter einen umstürzenden Baum, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er starb am Dienstag noch am Unfallort.