Stadtbahn erfasst Person an Haltestelle

Tödlicher Unfall in Stuttgart

1 Ein Mensch ist an einer Haltestelle in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst worden. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein Mensch ist aus noch ungeklärten Ursachen von einer Stadtbahn an einer Haltestelle in Stuttgart erfasst worden. Die Person überlebt den Unfall nicht.

Stuttgart - An einer Haltestelle in Stuttgart ist ein Mensch von einer Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Person sei am Donnerstagnachmittag aus noch unbekannter Ursache unter die Bahn geraten, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen sei von einem Unfall auszugehen. Details waren zunächst nicht bekannt.