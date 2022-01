1 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Tödlicher Brand in Stuttgart: Am Mittwochabend kommt ein Mensch bei einem Brand in Rohr ums Leben. Vieles war zunächst unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.















Stuttgart - Bei einem Brand in Stuttgart-Rohr ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte haben in der betroffenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine tote Person gefunden, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochabend sagte.

Weitere Angaben zum Opfer und zum Feuer in der Thingstrasse machte der Polizeisprecher zunächst nicht. Der Brand wurde den Beamten um 21:19 Uhr gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Gegen 23 Uhr konnten die übrigen Hausbewohner zurück in ihre Wohnungen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.