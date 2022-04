Tödliche Schüsse in Bad Cannstatt

6 Die Spurensicherung am Donnerstagnachmittag am Tatort in Bad Cannstatt. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Nach dentödlichen Schüssen in Stuttgart-Bad Cannstatt am Donnerstagabend ermittelt die Polizei weiter. Sowohl die Täter als auch Zeugen werden gesucht.















Link kopiert

Nach den tödlichen Schüssen in Stuttgart-Bad Cannstatt am Donnerstagnachmittag sucht die Stuttgarter Polizei am Freitagmorgen weiter nach den Tätern. Dies teilte die Polizei auf Anfrage mit. Bisher gebe es keine neuen Erkenntnisse. Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten, sind weiterhin aufgerufen, sich zu melden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war es am Donnerstag gegen 15.30 in der Rosenaustraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 33-Jährigen und mehreren Unbekannten zu einer Auseinandersetzung gekommen. Im Verlauf des Streites sei der 33-Jährige schwer verletzt worden, dabei sei auch eine Schusswaffe im Einsatz gewesen. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich noch um den Mann, er erlag allerdings noch am Tatort seinen Verletzungen.

Die Täter seien anschließend mit einem Auto geflüchtet. Die Polizei setzte am Donnerstag auch einen Polizeihubschrauber zur Fahndung ein, allerdings ohne Erfolg. Zum Tatmotiv und zu den Tätern gibt es bisher keine weiteren Erkenntnissen. Eventuelle Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778, aber auch an jeder sonstigen Dienststelle, entgegen.