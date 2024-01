Wo wird Franz Beckenbauer beerdigt?

1 Die Anteilnahme nach dem Tod des „Kaisers“ ist groß. (Archivbild) Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO

Fußball-Legende Franz Beckenbauer ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Wo er beigesetzt werden könnte.











Die nationale und internationale Sportwelt trauert um Fußball-“Kaiser“ Franz Beckenbauer, der am Sonntagabend im Alter von 78 Jahren in seinem Zuhause in Salzburg verstorben ist. Die Fußball-Legende hatte seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Egal, ob (ehemalige) Akteure des VfB-Stuttgart, Fußballer wie Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger oder Toni Kroos – die Anteilnahme ist groß.

Der FC Bayern München etwa kündigte an, zu Ehren des früheren Weltmeisters als Spieler und Trainer am 19. Januar eine große Gedenkfeier in der Allianz Arena zu veranstalten. Auch war am Dienstagabend erstmals der Schriftzug „Danke Franz“ auf der erleuchteten Außenhülle der Allianz-Arena zu lesen. Nun fragen sich viele Menschen, wo die Fußball-Legende beerdigt wird?

Beerdigung möglicherweise in München

Bekannt ist das bislang allerdings nicht. Wie die Bild-Zeitung berichtet, könnte der „Kaiser“ seine letzte Ruhe in den kommenden Tagen auf dem Friedhof am Perlacher Forst in München finden. Die Beerdigung soll im engsten Familien- und Freundeskreis stattfinden.

Auf dem Friedhof in München wurde 2015 Beckenbauers Sohn Stephan beerdigt, der im Alter von 46 Jahren an einem Hirntumor gestorben war. Der langjährige Jugendtrainer war beim FC Bayern München für die Talentsichtung bei den Allerjüngsten zuständig, lief in der Bundesliga für den 1. FC Saarbrücken auf und spielte unter anderem auch für 1860 München und die Bayern-Amateure.

Franz Beckenbauer spielte von 1964 bis 1977 beim FC Bayern München. Mit dem Club wurde er viermal Deutscher Meister und gewann dreimal den Europapokal der Landesmeister, die heutige Champions League. Zweimal wurde er mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Weltmeister: 1974 als Spieler im eigenen Land, 1990 als Teamchef.

Wegen seiner eleganten Spielweise erhielt er den Spitznamen „Kaiser“. Als Funktionär holte die Fußball-Ikone die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland. Allerdings: Sein Lebenswerk erhielt Jahre später Risse wegen Bestechungsvorwürfen in diesem Zusammenhang.