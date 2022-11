1 Bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften war das Feld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kleiner als im vergangenen Jahr. Foto: TTBez/oh

Das Nellinger Duo holt sich die Bezirksmeisterschaft im Tischtennis bei den Männern C. Haiying Schmidt vom TTC Esslingen wird Zweite in der Frauenkonkurrenz.















Mit 122 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben die Tischtennis-Bezirksmeisterschaften, die am vergangenen Wochenende in Oberboihingen ausgetragen wurden, im Vergleich zum Vorjahr – quantitativ gesehen – ein kleines Minus verzeichnen müssen. An der sportlichen Qualität der Begegnungen in den einzelnen Klassen änderte sich hingegen nichts.