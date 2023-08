1 Erkundungstour auf dem Wasser. Foto: Esslinger Stadtmarketing und Tourismus

Wer in Esslingen und Umgebung kulinarisch etwas erleben will, hat dazu am Wochenende Gelegenheit: Paddeln, leckeres aus dem Holzofen oder eine Weinprobe am Esslinger Burgweinberg stehen an. Wir haben fünf Tipps zusammengestellt.















Link kopiert

Manchmal mag man meinen, man kenne die eigene Stadt in- und auswendig. Diese oder jene Ecke – alles schon gesehen. Das Erlebniswochenende in der Region Stuttgart zeigt: Es gibt noch vieles zu entdecken und auszuprobieren – und einige Ideen für den Urlaub vor der Haustür. Dem Wochenende angemessen, kommt der Genuss dabei nicht zu kurz. Und nicht zu vergessen: Mit Blick auf das Wetter kann der Regenschirm endlich wieder daheim gelassen werden.

Paddeln mit Maultaschen

Esslingen aus einem anderen Blickwinkel erkunden: Das macht die schwäbische Kanufahrt durch die Neckarkanäle möglich. Vorbei an Jugendstilvillen und Fachwerkgebäuden, wartet so manch idyllisches Plätzchen darauf, entdeckt zu werden. Und weil dieses Wochenende der Genuss nicht zu kurz kommen darf, gibt es Maultaschen und Kartoffelsalat an Bord. Losgepaddelt wird am Samstag um 10 Uhr und zum Sonnenuntergang um 20 Uhr – nur dann ohne schwäbische Mahlzeit. Tickets können auf der Homepage der Stadt Esslingen gekauft werden.

Heimat aus anderer Perspektive

Was es bedeutet sich eine Heimat neu aufzubauen, zeigen am Sonntag um 18.30 Uhr junge Erwachsene mit Fluchtgeschichte beim kostenlosen Stadtrundgang „Esslingen Habibi“. Die Stadtführer zeigen ihre wichtigsten und schönsten Schätze – verknüpft mit persönlichen Geschichten. Los geht es an der Esslinger Burg und dann eineinhalb Stunden durchs Städltle. Die Geschichte der eigenen Heimat kann in der Dauerausstellung im Gelben Haus am Sonntag von 11 bis 18 Uhr erkundet werden.

(W)einzigartiges Erlebnis

Weinprobe mit Blick auf die Dächer der Stadt: Am Samstag und am Sonntag findet, zusammen mit einem Winzer, jeweils um 15 Uhr eine Weinprobe im Burgweinberg statt. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage der Start und ist bis zum 10. August möglich.

Leckeres aus dem Holzbackofen

Der Verein zum Erhalt der altdeutschen Holzofenbackkunst Plochingen veranstaltet am Wochenende am Albvereinsturm in Plochingen das Stumpenhofer Backfest. Am Samstag gibt es Schweinebraten und Rock Sounds der Band „Cover Train“. Weißwurstfrühstück und Hähnchen warten am Sonntag auf die Besucherinnen und Besucher. Kinder können sich auf der Hüpfburg austoben.

Genießen mit gutem Gewissen

Nicht nur die Umgebung, sondern auch neue Gerichte können am Sonntag beim veganen Mitmachbrunch im Mehrgenerationen- und Bürgerhaus in Esslingen kenngelernt werden. Mitbringen und Durchprobieren lautet die Devise. Zum Brunch gibt es Vorträge und Lesungen zu den Themen Veganismus und Umweltschutz.