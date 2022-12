13 Das Glück dieser Erde, liegt auf dem Rücken der Pferde – doch im Großraum Stuttgart sind die Reitangebote begrenzt. Foto: Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

In Stuttgart und Region gibt es einige Reitanlagen und Reitvereine. Doch viele sind ausgebucht. Wir geben einen Überblick, wo Kinder in den Sattel steigen können.















Die meisten Kinder lieben Pferde. Insbesondere Mädchen träumen davon, in den Sattel zu steigen. Aber so leicht ist das nicht. Wer richtig reiten will, muss lange üben und braucht professionelle Anleitung. Pferde und Trainer gibt es auf privaten Reitanlagen, in Reitvereinen und auch auf den Jugendfarmen. Doch wer Reitstunden nehmen möchte, muss sich oft auf längere Wartezeiten einstellen.