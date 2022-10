1 Auf der städtischen Grünfläche im Breiten Weg sind vier Tiny-Häuser geplant. Foto: Ines Rudel

Die Stadt hat Ende 2021 vier Grundstücke für Tiny-Häuser in einer öffentlichen Ausschreibung an vier Bewerber vergeben. Doch noch keiner von ihnen hat bislang einen Bauantrag eingereicht.















In Zeiten horrender Immobilienpreise wächst das Interesse an Mini-Häusern, die ein funktionales Leben auf kleinstem Raum ermöglichen. Auch Nürtingen hat die Tiny-House-Welle inzwischen erreicht. Aufgrund vieler Anfragen machte der Gemeinderat im vergangenen Jahr den Weg frei für ein „Wohnexperiment“ in der Braike. Doch bis heute steht noch kein einziges der kleinen Häuschen auf der städtischen Grünfläche im Breiten Weg.