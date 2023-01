Statue von Rammstein-Sänger in Rostock gestohlen

1 Nur eine Kette mit einem Schloss liegt noch an der Stelle, wo eine Statue für den Rammstein-Sänger Till Lindemann stand. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Nur einen Tag stand die Statue des Rammstein-Sängers Till Lindemann auf einer Wiese im Rostocker Stadtteil Evershagen, dann fiel sie Dieben zum Opfer. Die Polizei sucht Zeugen.















Eine Statue des Rammstein-Sängers Till Lindemann ist nur einen Tag nach ihrer Aufstellung in Rostock gestohlen worden. Die Rostocker Polizei wurde am Vormittag über den Diebstahl informiert, das teilte die Behörde mit. Die Statue hatte erst seit Dienstag auf einer Wiese in der Bertolt-Brecht-Straße im Rostocker Stadtteil Evershagen gestanden, wo Lindemann einen Teil seiner Jugend verbracht hatte. Die Polizei suchte jetzt nach Zeugen.

Der anonymen Künstler Roxxy Roxx hatte die Bronzestatue zu Lindemanns 60. Geburtstag am Mittwoch geschaffen. Lindemann ist Frontmann der 1994 in Berlin gegründeten Band Rammstein, die für aufwendige Konzertinszenierungen sowie provokante Musikvideos und Liedtexte bekannt ist. Die Gruppe gehört zu den weltweit erfolgreichsten deutschen Bands.