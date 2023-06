1 Weiße Tauben sollen dem Hochzeitspaar Glück bringen. Sie stehen für Frieden und Treue. Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt

Nach dem Ja-Wort weiße Tauben fliegen zu lassen, steht zunehmend in der Kritik. Ein Taubenzüchter aus Filderstadt versteht sich derweil als Botschafter.















Tom Duley hat ein ganz besonderes Hobby. Der Mann züchtet Tauben – und zwar bereits seit 16 Jahren. Unter seinen Tieren sind auch 40 ganz weiße Vögel, die er in der Kleintierzuchtanlange in Filderstadt-Sielmingen hält und als Hochzeitstauben einsetzt. So wie das schon sein Großvater gemacht habe. Gegen eine Gebühr von 100 bis 150 Euro stellt er künftigen Ehepaaren meist fünf bis zehn Tauben zur Verfügung, die diese dann kurz nach der Trauung fliegen lassen können. Die weißen Vögel sollen dem Paar Glück bringen, sie stehen als Symbol für Liebe, Frieden, Treue und Hoffnung.

Tom Duley bringt seine Tiere in einer Transportbox zu der Hochzeit und begleitet sie bei ihrem Auftritt. „Ich bin dabei, lasse sie in meinem Beisein fliegen“, sagt er. Seine Tiere seien für diesen Einsatz ausgebildet, außerdem klassische Brieftauben. Will heißen: „Sie fliegen nach Hause zurück, finden zurück in ihren heimischen Schlag.“ Damit die Tiere nicht überfordert werden, achtet er darauf, dass der Einsatzort nicht zu weit von Filderstadt entfernt liege. „Von zehn Hochzeiten kommen bei neun alle Tiere wieder gesund zurück“, erklärt er. Wenn es Ausfälle gebe, habe ein Greifvogel diese Tiere geholt.

Schwarze Schafe unter den Hochzeitstaubenanbietern

„Es gibt aber auch andere Jungs“, sagt der Taubenzüchter, sozusagen die schwarzen Schafe unter den Hochzeitstauben-Anbietern. Diese bieten weiße Tauben, die nicht ausgebildet sind, für wenig Geld im Internet an. Am Tag der Hochzeit sitzen die Tiere dann bis zu ihrem Einsatz, bei dem sie ihrem erstem Freiflug haben werden, über Stunden hinweg in einem kleinen Käfig – ohne Futter und Wasser. „Das habe ich selbst schon live miterlebt. Die Vögel waren völlig platt.“

Bei Tierschützern steht das Hochzeitsritual in der Kritik. Tiere würden nach dem Freilassen umherirren, nicht mehr zu ihrem Züchter zurückfinden und schlussendlich verenden, weil sie es nicht gewohnt sind, selbst Nahrung zu suchen. In Leinfelden-Echtendingen hat die Fraktionsgemeinschaft L. E. Bürger/DiB den Antrag gestellt, das Fliegenlassen von Hochzeitenstauben zu verbieten. Die Kommunalpolitiker räumen ein, dass es Züchter gibt, die verantwortungsvoll mit den Tieren umgehen. „Wir müssen jedoch davon ausgehen, dass bei der überwiegenden Mehrheit der Anbieterinnen und Anbieter Profit und geschäftliche Interessen im Vordergrund stehen“, schreiben sie in ihrem Antrag. Und: „Nach unseren Recherchen sind solche Veranstaltungen in der Regel als Tierquälerei zu werten.“

Brautpaare brauchen keine Erlaubnis

Auch interessant ist, dass Brautpaare oder deren Gäste die Städte und Gemeinden bisher nicht um Erlaubnis fragen müssen, wenn sie auf einer Hochzeit Tauben fliegen lassen wollen. „Tatsächlich wird das Standesamt dazu nicht gefragt oder informiert“, schreibt Gerd Maier, Leiter des städtischen Bürger- und Ordnungsamtes in Leinfelden-Echterdingen, unserer Zeitung: Die Stadt erhalte – wenn überhaupt – erst im Nachgang der Feier Informationen hierzu.

Seine Mitarbeiterinnen hätten in vielen Jahren nur in drei Fällen erfahren, dass Tauben aufgestiegen sind. Dabei wurden jeweils zwei weiße Tiere fliegen gelassen. Brieftaubenzüchter hätten in diesen Fällen dem Paar ihre Tauben ausgeliehen. Diese seien nach dem Start zum heimischen Schlag zurückgeflogen. Ob dabei Tauben nicht zu Hause angekommen seien, wisse er nicht.

Sein Filderstädter Kollege Jan-Stefan Blessing sagt Ähnliches: „Bisher hat noch kein Brautpaar eine Erlaubnis dafür bei der Stadt beantragt.“ Auch aus dem Stuttgarter Amt für öffentliche Ordnung ist zu erfahren: „Der Stadt sind nur sehr wenige Fälle bekannt, in denen Tauben bei Hochzeiten eingesetzt werden.“ Und: „Wegen der Tierbelange sehen wir diese Art des Feierns kritisch und verweisen bei etwaigen Anfragen in der Regel auf andere Möglichkeiten.“ Wenn dann doch Tauben eingesetzt werden, handele es sich in der Regel um Taubenzüchter, welche die Tauben gegen Entgelt zur Verfügung stellen. Für die Züchter sei eine tierschutzrechtliche Erlaubnis erforderlich.

Jan-Stefan Blessing rät dazu, nur beringte Hochzeitstauben von zugelassenen Züchtern fliegen zu lassen, die nach ihrem Flug zurück in den heimischen Schlag finden. Alles andere sei ein klarer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Das kann Taubenzüchter Tom Duley nur unterstreichen. Er sieht sich als eine Art Botschafter und rät Brautpaaren: „Fragt nach den Ringen“. Auf diesen müsse der Name des Züchters und dessen Telefonnummer stehen. Die Tiere müssen auch geimpft sein. Wenn der Anbieter hierzu zögere, dann sollten die Verliebten lieber auf dessen Turteltäubchen bei ihrer Hochzeit verzichten.

Hochzeitsbäume statt Hochzeitstauben

Hochzeitsallee

Menschen, die in der Stadt Haltern am See leben, können sich bei der Kommune melden und sich für 400 Euro einen Baum reservieren, der zur Geburt eines Kindes oder auch zur Hochzeit eines Paares gepflanzt wird. Ein Schild am Fuß der Bäume erinnert an den Anlass.

Bleibendes Symbol

Die Stadt in Nordrhein-Westfalen möchte den Brautpaaren die Möglichkeit geben, durch die Pflanzung eines Hochzeitsbaumes ein bleibendes Symbol der Erinnerung an ihre Hochzeit zu erhalten, heißt es dazu auf der Homepage. Solche Baumpflanzungen wünscht sich die Fraktion L.E. Bürger/DiB auch für Leinfelden-Echterdingen. Sie hat einen entsprechenden Antrag in der jüngsten Gemeinderatssitzung gestellt.