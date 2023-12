Tierquäler in Esslingen: Katze angezündet

1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine Zeugin findet am Montagnachmittag am Teufelsbrückle in Esslingen eine tote Katze. Das Tier war laut Polizei offenbar angezündet worden. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Esslingen melden.











Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen eine Katze offensichtlich mutwillig angezündet, teilt die Polizei mit. Am Montagnachmittag entdeckte eine Zeugin das tote Tier am Teufelsbrückle nahe der Schorndorfer Straße im Esslinger Stadtteil Zell und verständigte anschließend die Polizei, heißt es im Bericht weiter. Demnach war die Katze außerdem an den Pfoten gefesselt worden.

Ob das Tier bereits vor der Tat gestorben war, sei nicht bekannt. Der Kadaver sei für weitere Untersuchungen sichergestellt worden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde laut Polizei eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07 11 / 3 99 03 30 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.