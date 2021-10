1 Dieser Waschbär ist am 21. Oktober in ein Tiernahrungsgeschäft in Neckartenzlingen eingebrochen. Die Polizei konnte ihn ins Freie bringen. Foto: oh/Polizeipräsidium Reutlingen

Um die Mittagszeit des 21. Oktober ist in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) in ein Tiernahrungsgeschäft eingebrochen worden. Polizeibeamte konnten den pelzigen Täter fangen und hinausbegleiten.















Neckartenzlingen - Am vergangenen Donnerstagmittag (21. 10.) wurde in Neckartenzlingen am helllichten Tag in ein Tiernahrungsgeschäft eingebrochen – von einem ungewöhnlichen Täter.

Wie die Polizei auf sozialen Medien bekannt gab, bemerkte eine Angestellte des Ladens gegen 12 Uhr einen laut fauchenden Waschbären im Lager des Geschäfts. Erste Versuche, das Tier zu vertreiben, blieben erfolglos, weshalb die Frau die Polizei alarmierte. Als die Beamten eintrafen, stellten sie dien buschigen graugestreiften Schwanz des Tieres hinter einer Palette fest. Mithilfe einer Kiste konnte der leicht renitente Waschbär schließlich eingefangen werden.

Auf einer Wiese in der Nähe wurde der Waschbär wieder freigelassen.

Laut Polizei war das Tier mutmaßlich durch eine vom starken Wind kurzzeitig aufgedrückte Tür in das Geschäft gelangt. Angaben über verursachten Schaden, beispielsweise durch gefressenes Futter, konnte die Polizei nicht machen.