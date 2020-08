1 Die Gans hat Glück gehabt – sie ist wohlbehalten zurück im Stuttgarter Rosensteinpark. Foto: Facebook /Polizei Stuttgart

Eine Wildgans mitten auf der viel befahrenen B10-Kreuzung am Löwentor – ein Glück, dass die Beamten der Motorradstaffel zur Stelle waren.

Stuttgart - Zu einem tierischen Einsatz ist die Stuttgarter Polizei am Dienstagabend ausgerückt: Beamte der Motorradstaffel retteten eine Wildgans, die sich auf die Kreuzung am Löwentor im Stuttgarter Norden verirrt hatte.

Wie die Polizei auf ihrer Facebookseite schrieb, watschelte das augenscheinlich verletzte Tier gegen 21 Uhr mitten auf der viel befahrenen Kreuzung an der Bundesstraße 10 umher. Als sich die Polizisten näherten, machte die Gans keine Anstalten davonzufliegen. Also fingen die Beamten den Vogel kurzerhand ein und brachten ihn in Sicherheit.

Lesen Sie auch: Fledermaus hängt auf Polizeirevier ab

Die Motorrad-Polizisten brachten die Wildgans auf ihre Dienststelle. Dort wurde sie vom Tiernotdienst untersucht. Nachdem sie den Medizincheck bestanden hatte, durfte die Gans im Rosensteinpark wieder ihrer Wege gehen.