A8 zwischen Degerloch und Flughafen/Messe Autofahrer versucht Unfallgegner umzufahren und flüchtet

Auf der A8 touchiert ein Opel einen Audi. Beide Fahrer halten zunächst an. Der 45-jährige Opel-Fahrer weigert sich, seine Daten herauszugeben und will weiterfahren. Dass sich ihm der 36-jährigen Audi-Fahrer in den Weg stellt, hält ihn nicht ab.