Tierische Helfer in der Gärtnerei Liehr

1 Die acht Laufenten patrouillieren im Watschelschritt durch die Gärtnerei Liehr, um die Pflanzen von Ungeziefer zu befreien. Foto: Ines Rudel

Fast jeder aus und um Nürtingen-Zizishausen im Kreis Esslingen dürfte die Laufenten der Gärtnerei Liehr kennen. Sie ziehen frei umher und erfüllen gewissenhaft ihre wichtige Aufgabe: Sie sind Schädlingsvernichter.















Link kopiert

„An dem Löckchen am Bürzel erkennt man die Männchen“, erklärt Friedemann Hieber, Geschäftsinhaber der Gärtnerei Liehr, wie man seine kleinen Kollegen unterscheiden kann. In seinem Betrieb in Nürtingen-Zizishausen leben und arbeiten acht Indische Laufenten als Kammerjäger.