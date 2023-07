Weil für sie kein Platz mehr in der Familie war, musste die 10-jährige Katze Shirine ihr Zuhause verlassen und lebt seitdem im Tierheim in Esslingen.















Die Perser-Mix-Katze Shirine ist 10 Jahre alt und liebt es, gestreichelt zu werden. Sie kam vor Kurzem ins Tierheim Esslingen, da für sie aufgrund der Kinder der Familie ihr altes Zuhause verlassen musste.

Die Katzendame kam leider nicht mit den Kindern klar und beendete die gemeinsamen Spieleinheiten relativ deutlich auf Katzenart. Sie ist gesund und kastriert. Nun ist die Hauskatze Shirine wieder auf der Suche nach verständnisvollen Katzenliebhabern mit einem ruhigen Haushalt - dieses Mal gerne ohne Kinder. Die Wohnung beziehungsweise das Haus sollte ausbruchssicher gestaltet sein.

Inhalte zu den Tieren wurden vom Tierheim erstellt und von der EZ redigiert.

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Kontakt zum Esslinger Tierheim

Öffnungszeiten:

Das Tierheim ist Montag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Mittwoch ist geschlossen. Samstag sind die Öffnungszeiten von 11 bis 14 Uhr.

Anschrift:

Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen

Telefon:

07 11/ 31 17 33

E-Mail:

info@tierschutzverein-esslingen.de