Die drei Wachteln sind unsere Tierheimtiere des Monats Januar. Die kleinen Hühnervögel leben seit Mitte August im Tierheim Esslingen und suchen ein artgerechtes Zuhause.















Link kopiert

Das zutrauliche Wachtel-Trio sucht ein neues Zuhause bei Vogel- und Wachtelliebhabern. Sie wurden von den ehemaligen Besitzern zurückgelassen und kamen über die Tierrettung in das Tierheim Esslingen.

Infos zu den Wachteln

Das Trio besteht aus zwei Weibchen und einem Männchen. Es möchte auf jeden Fall zusammenbleiben, aber ein Zusammenleben mit zusätzlichen Weibchen wäre denkbar. Das Alter der Tiere ist unbekannt. Für eine artgerechte Haltung ist ein Mardersicherer Stall erforderlich. Zudem benötigen die Vögel ein sicheres, angeschlossenes Gehege für den Auslauf. Die Wachteln nehmen gerne ein Sandbad. Das Futter sollte aus speziellem Wachtelfutter, Sämereien, Insekten und Frischfutter bestehen.

Inhalte zum Tier wurden vom Tierheim erstellt und von der EZ redigiert.

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Kontakt zum Esslinger Tierheim

Öffnungszeiten:

Das Tierheim ist Montag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Mittwoch ist geschlossen. Samstag sind die Öffnungszeiten von 11 bis 14 Uhr.

Anschrift:

Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen

Telefon:

07 11/ 31 17 33

E-Mail:

info@tierschutzverein-esslingen.de