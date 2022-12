Kater Helge ist unser Tierheimtier des Monats Dezember. Der schwarze Kater Helge lebt seit September einsam im Tierheim und wünscht sich sehnlichst ein katzenerfahrenes Zuhause.















Der schwarze Kater namens Helge wurde im Kreis Esslingen gefunden und muss sich allmählich an den Umgang mit Menschen gewöhnen. Mit viel Ruhe und Geduld lässt er sich streicheln und zeigt sich dabei nicht aggressiv.

Infos zu Kater Helge

Der arme Helge ist leider FIV-positiv, auch Katzen-AIDS genannt. Das ist eine Immunschwäche-Krankheit bei Katzen und ist für den Menschen ungefährlich. Die Übertragung auf andere Katzen findet hauptsächlich über Bisswunden statt. Das Übertragungsrisiko bei verträglichen Katzen ist als gering einzuschätzen. Vorsorglich kann Helge entweder als Einzelkatze gehalten oder zu anderen FIV-positiven Katzen vermittelt werden. Welcher liebevolle und erfahrene Katzenfan gibt dem schwarzen Kater ein wunderschönes Zuhause für immer und lässt Helges Weihnachtswunder wahr werden?

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Inhalte zum Tier wurden vom Tierheim erstellt und von der EZ redigiert.

Kontakt zum Esslinger Tierheim

Öffnungszeiten:

Das Tierheim ist Montag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Mittwoch ist geschlossen. Samstag sind die Öffnungszeiten von 11 bis 14 Uhr.

Anschrift:

Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen

Telefon:

07 11/ 31 17 33

E-Mail:

info@tierschutzverein-esslingen.de