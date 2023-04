1 Kilian kann schon recht gut an der Leine laufen. Foto: Tierheim Esslingen

Der einjährige Mischlingsrüde Kilian ist seit Dezember letztes Jahres im Tierheim Esslingen. Kilian ist aufgeweckt und lieb zu Menschen, braucht aber viel Beschäftigung.















Kilian ist ein junger, aufgeweckter und kräftiger Mischlingsrüde, der noch viel in seinem Hundeleben entdecken und erleben will. Der große einjährige Hundemann ist ein Mischling aus Maremmano und Segugio Italiano. Kilian läuft schon recht gut an der Leine und ist zu seinen Menschen sehr lieb. Er sollte auf jeden Fall von Grund auf konsequent erzogen und auch etwas beschäftigt werden. Da eine gewisse Portion Herdenschutzhund in ihm steckt, sucht das Tierheim Esslingen Menschen mit Hundeerfahrung und Geduld. Auch Familien mit etwas älteren Kindern würden sich für Kilian eignen.

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Kontakt zum Esslinger Tierheim

Öffnungszeiten:

Das Tierheim ist Montag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Mittwoch ist geschlossen. Samstag sind die Öffnungszeiten von 11 bis 14 Uhr.

Anschrift:

Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen

Telefon:

07 11/ 31 17 33

E-Mail:

info@tierschutzverein-esslingen.de