Tier des Monats Februar: Hündin Shira sucht neues Zuhause zum bewachen

Die Mischlingshündin Shira sucht nach einem neuen Zuhause: Vorzugsweise sollen neue Besitzer Erfahrung mit Herdenschutzhunden mitbringen und ihr viel Auslauf in einem Garten bieten.











Die Hündin Shira kam im Juni letzten Jahres mit drei Hundefreundinnen im Rahmen einer Beschlagnahmung aus dem Zirkus ins Tierheim Esslingen. Shira war zu Beginn extrem dünn und musste im Tierheim aufgepäppelt werden. Mittlerweile ist sie eine stattliche, große Mischlings-Hündin, in der die Herdenschutzhunderasse Alabai steckt. Dies zeigt sie auch sehr deutlich: Shira neigt ab und zu dazu ihr Revier, ihr Futter und auch die Aufmerksamkeit der Menschen zu verteidigen.

An der Leine läuft sie gut mit und ist mit bekannten Hunden auch verträglich. Fremde Hunde mag sie am Anfang nicht, obwohl sie im Tierheim ihren Mitbewohner, den Rüden Simon, sehr ins Herz geschlossen hat. Die gängigen Kommandos der Hundeerziehung sowie auch einige Tricks kennt Shira und kann sie gut ausführen. Die Alabai-Hündin hat bisher leider überwiegend draußen gelebt, weswegen sie sich an ein Leben in der Wohnung erst noch gewöhnen muss. Stubenrein ist sie noch nicht komplett.

Ein neuer Besitzer für Shira sollte im besten Fall kinderlos sein und sehr gute Erfahrung im Umgang mit Hunden, vorzugsweise Herdenschutzhunden, mitbringen. Besonders in ländlicher Gegend mit einem großen Garten am Haus, den die Hündin bewachen darf, würde sich Shira sehr wohlfühlen.

Für einen Besuch im Tierheim vereinbaren Sie bitte einen Termin unter:

0711 311733 oder info@tierschutzverein-esslingen.de

Sie erreichen das Tierheim Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 11.00 bis 14.00 Uhr.