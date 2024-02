Einsatz in Böblingen: Drei Autos in Tiefgarage durch Feuer zerstört

Drei Autos in Tiefgarage durch Feuer zerstört

Einsatz in Böblingen

5 Am frühen Freitagmorgen haben in einer Tiefagarage in Böblingen mehrere Autos gebrannt. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

In Böblingen haben am Freitagmorgen drei Autos in einer Tiefgarage auf der Diezenhalde gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei ermittelt.











Am frühen Freitagmorgen haben nach Angaben der Feuerwehr Böblingen im Böblinger Stadtteil Diezenhalde drei Autos in einer Tiefgarage gebrannt. Das hat die Polizei bestätigt. Verletzt wurde niemand.

Demnach war das Feuer gegen halb sieben in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Keltenburgstraße ausgebrochen. „Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte drang dichter Rauch aus der Tiefgarage, Verpuffungen waren zu hören“, so der Sprecher der Feuerwehr.

Die Kriminaltechnik ermittelt

Das Feuer konnte laut Feuerwehr zügig gelöscht werden. Die Anwohner seien während der Löscharbeiten in einer Halle in der Nähe untergebracht und vom Deutschen Roten Kreuz mit Getränken versorgt worden. Nachdem das Haus belüftet worden war, konnten die rund 25 Bewohner zurückkehren.

Warum die Autos in der Tiefgarage Feuer fingen, dazu ermittele derzeit noch die Kriminaltechnik, sagte eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

Auch Sonderfahrzeuge vor Ort

Im Einsatz befand sich die Feuerwehr Böblingen mit zwölf Fahrzeugen und mehr als 50 Einsatzkräften. Die Feuerwehren aus Holzgerlingen, Sindelfingen und Schönaich unterstützten mit jeweils einem Löschfahrzeug.

Aufgrund des Einsatzstichwortes kam auch die Führungsgruppe des Landkreises mit dem diensthabenden Kreisbrandmeister sowie verschiedene Sonderfahrzeuge vor Ort. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswägen und einem Notarzt vor Ort; der DRK-Ortsverein mit mehreren Fahrzeugen. Die Polizei war mit drei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

Weitere Informationen folgen.