1 Rita Rudenstein, Linda Kreissle, Tobias Metz und Carolin Koch (von links) entdecken im Kostümfundus immer wieder Neues. Foto: Ines Rudel

Mit Spielclubs und mit maßgeschneiderten Angeboten für Schulen begeistern die Theaterpädagogen der Esslinger Landesbühne Generationen für darstellende Kunst.















Die frechen Streiche des kleinen Nick machen Kindern Mut, selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Den Kinderbuchklassiker von René Goscinny hat Jan Müller an der Jungen WLB in Esslingen als Familientheater in Szene gesetzt. Um den Stoff auch für den Schulunterricht attraktiv zu machen, hat die Theaterpädagogik der Esslinger Landesbühne ein Materialienheft aufbereitet. „Wir arbeiten eng mit den Lehrkräften zusammen“, sagt Tobias Metz, der den Bereich leitet. Schulklassen für den Theaterbesuch zu begeistern, ist sein Ziel.