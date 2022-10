Ist „School for Good and Evil“ das neue „Harry Potter“?

1 Sofia Wylie und Sophie Anne Caruso in „The School for Good and Evil“ Foto: Netflix/Netflix

Von diesem Mittwoch an ist „The School for Good and Evil" beim Streamingdienst Netflix zu sehen: ein Fantasy-Film über zwei Mädchen in einer Hexenschule, der in vielen Aspekten an die erfolgreiche „Harry Potter"-Saga anknüpft.















Eine Hexenschule, zwei Freundinnen, das Gute hier, das Böse dort, rundherum dunkler Wald und ganz viel Märchen: Das sind die Zutaten, aus denen Soman Chainani seit 2013 sieben Bücher gemacht hat. „The School for Good and Evil“ („Die Schule der Guten und Bösen“) heißt die Fantasy-Buchreihe, die bis hin zum eigenartigen Lehrerkollegium in vielen Aspekten an Joanne K. Rowlings „Harry Potter“-Romane erinnert. Aus ihr hat der „Ghostbusters“-Regisseur Paul Feig einen Spielfilm gemacht, der von diesem Mittwoch (19. Oktober) an bei Netflix zu sehen ist.

Die Handlung

Sophie und Agatha sind beste Freundinnen, aber vollkommen gegensätzlich: Während die blonde Sophie davon träumt, Prinzessin zu werden, ist der Lieblingsort der dunkelhaarigen Agatha ein Friedhof. In einer Blutmodnacht werden beide Mädchen Schülerinnen einer zweigeteilten Schule, in der Märchen ihren Ausgang nehmen – Helden dafür werden hier ebenso ausgebildet werden wie Schurken. Bei einem Kampf zwischen Gut und Böse geraten Sophie und Agatha auf die jeweils anderen Seite: Agatha soll eine Heldin werden, Sophie böse. Schicksal? Oder ein Fehler im System? Nur ein Kuss der wahren Liebe, sagt der Schulmeister, könne diese Zuteilung ändern und die Mädchen an die richtige, ihnen vorbestimmte Schule bringen – ein Weg voller Gefahren beginnt, und die Freundschaft der beiden wird auf eine harte Probe gestellt.

Die Schauspieler

Lehrerinnen und Lehrer: Kerry Washington spielt die gute Professorin Dovey, Charlize Theron die böse Professorin Lady Lesso. Laurence Fishburne ist der Rektor der Schule, Michelle Yeoh die gute Professorin Anemone. Außerdem ist Mark Heap als Professor Manley dabei, und im Original spricht Cate Blanchett ein magisches Schreibutensil.

Die Schülerinnen und Schüler: sind Sofia Wylie als Agatha, Sophia Anne Caruso als Sophie, außerdem Jamie Flatters als Helden-Prinz Tedros, Kit Young als dunkler Rafal, Oliver Watson als Tristan, Earl Cave als Hort, Rosie Graham als Millicent, Freya Parks als Hester und Holly Sturton als Beatrix.

The School for Good and Evil: Von diesem Mittwoch (19. 10.) an beim Streamingdienst Netflix